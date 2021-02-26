Вакцинацию можно отслеживать в интернете

Украина появилась на мировой карте вакцинации. Фото: Bloomberg

Украина появилась на онлайн-карте вакцинации от коронавируса.

Отслеживать количество привитых лиц отныне можно на сайте Bloomberg.

Вакцинация в Украине началась лишь 24 февраля. Поэтому государство пока что внизу мирового и европейского рейтинга.

На карте указано, что в Украине ввели 0,00038 доз вакцины на 100 человек.

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Мировым лидером по вакцинации остается Израиль. 2 дозы вакцины там получили 35,8% населения. В США 2-этапную прививку прошли 6,5% граждан.

В России вакцинация продвигается медленно. 1,2% граждан РФ согласились получить вакцину от коронавируса.

В 66-й госпиталь поступила 1-я партия вакцины для профилактики Covid-19. AstraZeneca поступила в количестве 7,2 тыс. доз. Врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя и отдельной санитарной роты.