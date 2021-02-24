Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте

В Киевской области 1-ю прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали врачу Татьяне Шульженко, заведующей взрослого инфекционного отделения в Броварской многопрофильной клинической больницы.

По словам врача, она никак не готовилась к вакцинации, пишет hromadske.

Фото: КОГА

"Чувствую себя хорошо. Пришла с рабочего места, сразу провакцинировалась. Полчаса находилась под наблюдением врача, сейчас пойду работать дальше", - поделилась Шульженко.

Некоторые ее коллеги, переболевшие Covid-19, отказались делать прививки.

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Главный врач медучреждения Валентин Багнюк рассказал, что сегодня, 24 февраля, планируют вакцинировать еще 23 медики.

"Наши сотрудники, которые вакцинировались, их пока 8, чувствуют себя хорошо", - сказал Багнюк.

Он и сам недавно переболел коронавирусом, поэтому пока не планирует вакцинироваться, но хочет сделать прививку позже.

1-ю инъекцию вакцины от коронавируса в Украине сделали реаниматологу опорной коронавирусной Черкасской областной больницы Евгению Горенко.