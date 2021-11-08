"Вакцинация – это любовь к ближнему" – как работает пункт вакцинации в соборе в Киеве

Фото: Facebook.com/ochaika.ua

В Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви работает центр вакцинации от коронавируса.

Фото и видео из собора опубликовала журналист Ольга Чайко.

"УГКЦ открыла площадку для вакцинации. Прямо на территории Патриаршего собора. Потому что в прививке нет ничего антибожьего. Здесь наоборот называют вакцинацию актом любви к ближнему.

Есть коронавак, астра и файзер. Очередей нет", - рассказала.

Пункт вакцинации работает ежедневно с 10.00 до 17.00 по адресу: ул. Никольско-Слободская, 5.

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Также призывает вакцинироваться и православная церковь Украины. С помощью вакцинации сможем постепенно преодолеть болезнь, заявлял предстоятель ПЦУ Епифаний. За прошлые сутки от Covid-19 умерли 473 человека. Больше всего случаев инфицирования коронавирусом фиксируют в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.