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вторник, 27 апреля 2021 00:34

Епифаний озвучил позицию церкви относительно Covid-вакцинации

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Епифаний озвучил позицию церкви относительно Covid-вакцинации
ПЦУ призывает к вакцинации. Фото: pomisna.info

Православная церковь Украины призывает людей вакцинироваться от коронавируса.

"Позиция церкви в отношении вакцинации является положительной. Мы выражали нашу позицию на Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций. Мы заявили, что вакцинация не имеет какого-то религиозного подтекста, не должно быть каких-то вещей, которые бы останавливали ее. И церковь призывает всех приобщаться к этому процессу, потому что именно с помощью вакцинации мы сможем постепенно преодолеть эту болезнь", - сказал митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний в эфире программы "Свобода слова".

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Городская власть Киева установила особые требования к религиозным мероприятиям на Пасху. В частности, рекомендуется проводить богослужения в онлайн-режиме.

В храмах необходимо обеспечить дезинфекцию и проветривание, ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, а также обеспечить температурный скрининг и соблюдение масочного режима.

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