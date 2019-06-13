Вакарчук сказал, когда обнародует свою декларацию

Вакарчук готов опубликовать декларацию о доходах до выборов Рады. Фото: Хвиля

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук пообещал к внеочередным парламентским выборам обнародовать свою декларацию о доходах.

"Я лично точно опубликую. Уверен, что большинство - тоже. Мы сделаем это в рамках, во время, установленное Конституцией. Но я сделаю это как можно быстрее. Я хочу показать всем пример", - сказал Вакарчук в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Внеочередные выборы ВР должны состояться 21 июля 2019.

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Напомним, Вакарчук назвал трех спонсоров партии "Голос". Это - инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса; региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук; експрезидент "Киевстара", основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов. В то же время в "Голосе" отметили, что первый взнос партия получила от самого Святослава Вакарчука.