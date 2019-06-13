Вакарчук сказал, когда обнародует свою декларацию

 
Ексклюзивы
1/5
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 1242
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 2592
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 19395
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7281
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 747
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2448
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2646
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5301
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 459
Фото
Все фото
21
12
6
4
9
&quot;Были и 200-е, и 300-е. Но наши ребята чувствуют себя уверенно&quot; – с ООС вернулись 200 десантников
"Были и 200-е, и 300-е. Но наши ребята чувствуют себя уверенно" – с ООС вернулись 200 десантников
Хаммеры, столбы пыли и маки в поле: показали зрелищные учения &quot;зеленых беретов&quot;
Хаммеры, столбы пыли и маки в поле: показали зрелищные учения "зеленых беретов"
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
В колонии, где бунтуют заключенные, обнаружили жесткие нарушения
В колонии, где бунтуют заключенные, обнаружили жесткие нарушения
Писатели - кошатники: показали домашних любимцев звезд мировой литературы
Писатели - кошатники: показали домашних любимцев звезд мировой литературы
Видео
Все видео
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя
Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя
Шутил о коммуналке и "Роттердаме+": у Зеленского отказались от обещания снизить тарифы
Шутил о коммуналке и "Роттердаме+": у Зеленского отказались от обещания снизить тарифы
Тимошенко показала пополнение в семье
Тимошенко показала пополнение в семье
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1458
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2952
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5157
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 216
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
четверг, 13 июня 2019 23:55

Вакарчук сказал, когда обнародует свою декларацию

  Комментировать
Вакарчук сказал, когда обнародует свою декларацию
Вакарчук готов опубликовать декларацию о доходах до выборов Рады. Фото: Хвиля

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук пообещал к внеочередным парламентским выборам обнародовать свою декларацию о доходах.

"Я лично точно опубликую. Уверен, что большинство - тоже. Мы сделаем это в рамках, во время, установленное Конституцией. Но я сделаю это как можно быстрее. Я хочу показать всем пример", - сказал Вакарчук в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Внеочередные выборы ВР должны состояться 21 июля 2019.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук показал первые лица спонсоров кампании

Напомним, Вакарчук назвал трех спонсоров партии "Голос". Это - инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса; региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук; експрезидент "Киевстара", основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.

В то же время в "Голосе" отметили, что первый взнос партия получила от самого Святослава Вакарчука.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вакарчук сказал, когда обнародует свою декларацию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
8
 1 Просмотров: 74703
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 29956
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 28007
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 21228
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 19395
Общество
Разумков в эфире отказался переходить на украинский
Разумков в эфире отказался переходить на украинский 1 Просмотров: 2223
В Киевев изменят график движения троллейбусов
В Киевев изменят график движения троллейбусов Просмотров: 108
Вятрович объяснил, когда полякам позволят переносить свои захоронения
Вятрович объяснил, когда полякам позволят переносить свои захоронения Просмотров: 279
На Десне 11-летнего мальчика затянуло в водоворот
На Десне 11-летнего мальчика затянуло в водоворот Просмотров: 855
Сравняют с землей: рассказали о последствиях силового освобождения Донецка
Сравняют с землей: рассказали о последствиях силового освобождения Донецка 1 Просмотров: 1368
Больше всего комментируют
41
Тимошенко показала пополнение в семье
31
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
21
Приходько выиграла суд у Порошенко
16
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
15
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
Голосов: 39912
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua