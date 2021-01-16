В зоопарке Мексики родился первый в стране пингвин

Птенец появился на свет еще в декабре. Фото: скриншот с видео

В Мексике в зоопарке Мехико показали рожденного антарктического пингвиненка. Это первый птенец этого рода, который появился на свет в стране.

Родилось он в декабре. Назвали его Алексом, говорится в сюжете ТСН.

По словам работников зоопарка, малыш растет очень быстро. Весит уже более 1,5 кг. От своих взрослых "родственников" отличаются покровом - вместо перьев у него пока пух.

Со своим семейством птенец изучает вольер, в котором живет. Руководство зоопарка позаботилось об условиях там. Они должны максимально напоминать антарктические.

Воду в бассейне постоянно фильтруют, а температура воздуха не превышает отметки 6°C.

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