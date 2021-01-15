Под Киевом спасли лебедя от холодной смерти

В городе Ирпень Киевской области команда спасения животных спасла лебедя из ледяной ловушки. Его отловили и передали в приют в Межигорье Вышгородского района.

Об этом в Facebook сообщила Kyiv Animal Resc

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

По словам основательницы центра реабилитации диких птиц "Крылья птицы" Марии Микитюк, лебедь не мог летать и почти не сопротивлялся.

"Спасибо искренне Киевской команде спасения животных за спасенную вовремя жизнь, ведь это действительно тот случай, когда птица бы ночью однозначно примерзла и могла бы стать жертвой нападения лис с другой стороны реки - с Голосеевского НПП", - отметила Микитюк в Facebook.

Спасенным пернатым заниматься работник Межигорского приюта для лебедей Сергей Григорьев.

Почему птица не летает будут выяснять в приюте.

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