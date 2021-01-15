Такси будет бесплатно привозить бездомных животных новым хозяевам. Фото: КГГА

В Киеве на период локдауна из приюта бесплатно будут привозить животных домой новым хозяевам.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Животных в новые дома будет доставлять служба "Зоопомощь" с соблюдением всех карантинных правил. Также специалисты привезут полный пакет документов на животное", - говорится в сообщении.

Выбрать домашнего любимца можно на сайте и позвонить по телефону 0(98) 828 14 14. Или написать на страницу в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом в собаку выпустили более 10 пуль

"Достаточно указать имя животного и договориться об удобном времени трансфера", - говорится в сообщении.

Такси для брошенных животных от ветклиники будет действовать до 24 января.

В столице появится 2-е уличное устройство "Япомогабокс", которое принимает пластиковые бутылки и бесплатно выдает порцию корма бездомным животным.