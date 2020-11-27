В Киеве установят 2-й "Япомогабокс" для помощи бездомным животным

В столице появится 2-е уличное устройство "Япомогабокс", которое принимает пластиковые бутылки и бесплатно выдает порцию корма бездомным животным.

Об этом в Facebook сообщил инициатор проекта Rufat Raimov.

Автор: Rufat Raimov Это второй подобный автомат, установленный в Киеве

По его словам, новый бокс будет сортировать корм для кошек и собак, безопасно хранить его при низкой температуре и будет иметь дисплей с инструкцией правильной сдачи пластика. Например, что бутылки необходимо сжимать перед выбрасыванием, дабы в бокс уместилось больше.

Автор: Rufat Raimov

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Первый "Япомогабокс" в Киеве появился 24 октября 2020 года на ул. Юрия Ильенко, 71. За 7 дней работы он собрал 54 кг пластика.