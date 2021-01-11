Живой декор на привязи: фотозона известной компании всколыхнула сеть

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1287
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2151
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 981
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3744
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2529
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 585
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4815
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 972
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
5
5
10
7
6
Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
Ведущая Хвостова экстремально полетала в долине Рейна
Ведущая Хвостова экстремально полетала в долине Рейна
Украинцы высмеяли ограничения в торговле во время жесткого карантина
Украинцы высмеяли ограничения в торговле во время жесткого карантина
Ведущего тревела отправили собирать галлюциногенный мед гималайских пчел
Ведущего тревела отправили собирать галлюциногенный мед гималайских пчел
Ведущая тревела узнала, почему отдых на Мальдивах дорогостоящий
Ведущая тревела узнала, почему отдых на Мальдивах дорогостоящий
Видео
Все видео
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Создали необычную "автомобильную" елку
Создали необычную "автомобильную" елку
Интервью
1/5
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 180
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 333
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8415
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5742
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1017
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
понедельник, 11 января 2021 19:15

Живой декор на привязи: фотозона известной компании всколыхнула сеть

  Комментировать

В Чернигове для новогоднего корпоратива косметической компании Oriflame установили фотозону с живым теленком. Зоозащитники назвали это издевательством над животным.

Соответствующий пост и фотографии мероприятия распространило в Facebook сообщество UAnimals.

Автор: размещено на UAnimals
  Мнения людей касательно такой фотозоны разделились
Мнения людей касательно такой фотозоны разделились

"Издевательства ради развлечений. В Чернигове на празднование Oriflame Cosmetics Ukraine решили привлечь теленка, который во время шумной вечеринки на привязи служил декором для фото", - говорится в сообщении.

Под ним появились тысячи отзывов пользователей, преимущественно гневных и осуждающих. Прокомментировал его и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Безжалостные идиоты", - написал он.

Автор: размещено на UAnimals
  Животное вынужденно "позировало" на привязи перед объективами камер
Животное вынужденно "позировало" на привязи перед объективами камер

Но нашлись и те, кто в фотозоне увидел только символизм. Мол, символом 2021 года является Белый Бык, поэтому фотозону сделали соответствующею.

Компания Oriflame Ukraine отреагировала на инцидент. В официальном комментарии она осудила использование животных в неэтичных целях.

Также компания заверила, что не имеет никакого отношения к этому мероприятию, ведь его как бы организовали партнеры самостоятельно за свой счет.

Автор: размещено на UAnimals
  Несмотря на ограничения массовых мероприятий в декабре, участники корпоратива были без масок и не придерживались социальной дистанции
Несмотря на ограничения массовых мероприятий в декабре, участники корпоратива были без масок и не придерживались социальной дистанции

"У нас не было информации о том, что в ходе мероприятия будут использованы животные. Мы не поддерживаем любые неэтичные действия с использованием животных. Но мы не в состоянии контролировать действия и мероприятия, которые проводят наши партнеры, не являющиеся сотрудниками компании Oriflame, в своих личных целях без какого-либо привлечения со стороны Oriflame", - написала пресс-служба компании в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кидались" с мостов и падали в колодцы: страшные последствия новогодних салютов для животных

Россиянин Михаил Боппосов с Якутии создал из навоза символ грядущего 2021 года - быка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Живой декор на привязи: фотозона известной компании всколыхнула сеть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

В Москве издали книгу об истории Украины

Расстреляли конструктора реактивных ракет

Больная собака спасла мальчика

Запустили систему заготовки продовольствия

Старейший боксер в мире погиб в ДТП

Американцы запретили автогонки

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 21286
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 12978
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 11260
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 10152
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
11
 Просмотров: 8398
Общество
К Земле приближается опасный астероид
К Земле приближается опасный астероид Просмотров: 135
Ведущая пожертвовала сиротам почти половину заработанных в Непале денег
Ведущая пожертвовала сиротам почти половину заработанных в Непале денег Просмотров: 54
Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
5
 Просмотров: 567
Ведущая Хвостова экстремально полетала в долине Рейна
Ведущая Хвостова экстремально полетала в долине Рейна
5
 Просмотров: 90
Резко подорожали продукты - на что выросли цены
Резко подорожали продукты - на что выросли цены Просмотров: 540
Больше всего комментируют
7
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
5
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
3
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
3
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
3
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
Голосов: 54775
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть