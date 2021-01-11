Живой декор на привязи: фотозона известной компании всколыхнула сеть

В Чернигове для новогоднего корпоратива косметической компании Oriflame установили фотозону с живым теленком. Зоозащитники назвали это издевательством над животным.

Соответствующий пост и фотографии мероприятия распространило в Facebook сообщество UAnimals.

Автор: размещено на UAnimals Мнения людей касательно такой фотозоны разделились

"Издевательства ради развлечений. В Чернигове на празднование Oriflame Cosmetics Ukraine решили привлечь теленка, который во время шумной вечеринки на привязи служил декором для фото", - говорится в сообщении.

Под ним появились тысячи отзывов пользователей, преимущественно гневных и осуждающих. Прокомментировал его и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Безжалостные идиоты", - написал он.

Автор: размещено на UAnimals Животное вынужденно "позировало" на привязи перед объективами камер

Но нашлись и те, кто в фотозоне увидел только символизм. Мол, символом 2021 года является Белый Бык, поэтому фотозону сделали соответствующею.

Компания Oriflame Ukraine отреагировала на инцидент. В официальном комментарии она осудила использование животных в неэтичных целях.

Также компания заверила, что не имеет никакого отношения к этому мероприятию, ведь его как бы организовали партнеры самостоятельно за свой счет.

Автор: размещено на UAnimals Несмотря на ограничения массовых мероприятий в декабре, участники корпоратива были без масок и не придерживались социальной дистанции

"У нас не было информации о том, что в ходе мероприятия будут использованы животные. Мы не поддерживаем любые неэтичные действия с использованием животных. Но мы не в состоянии контролировать действия и мероприятия, которые проводят наши партнеры, не являющиеся сотрудниками компании Oriflame, в своих личных целях без какого-либо привлечения со стороны Oriflame", - написала пресс-служба компании в Facebook.

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