В России создали символ 2021 года с навоза

Россиянин Михаил Боппосов с Якутии создал из навоза символ грядущего 2021 года - быка.
Об этом сообщили в местном издании News.Ykt.Ru.
Создатель скульптуры сказал, что посвящает свою работу медикам, которые борются с коронавирусом.
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"Моя скульптура топчет ногами коронавирус, и я надеюсь, что в следующем году мир победит эту коварную болезнь", - сказал он.
Из носа скульптуры идет пар. В сети появились фото и видео необычного произведения.
2021-й будет годом белого металлического Быка, по китайскому календарю. Астрологи уверяют, что празднование Нового года стоит продумать до деталей.
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