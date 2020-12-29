В России создали символ 2021 года с навоза

В России создали символ 2021 года. Фото: news.ykt.ru

Россиянин Михаил Боппосов с Якутии создал из навоза символ грядущего 2021 года - быка.

Об этом сообщили в местном издании News.Ykt.Ru.

Создатель скульптуры сказал, что посвящает свою работу медикам, которые борются с коронавирусом.

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"Моя скульптура топчет ногами коронавирус, и я надеюсь, что в следующем году мир победит эту коварную болезнь", - сказал он.

Из носа скульптуры идет пар. В сети появились фото и видео необычного произведения.

2021-й будет годом белого металлического Быка, по китайскому календарю. Астрологи уверяют, что празднование Нового года стоит продумать до деталей.