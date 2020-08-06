Неожиданные гости: станцию "Академик Вернадский" посетили пингвины

6 августа на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде неожиданно прибыли 5 пингвинов.

Последнего пингвина, оставившего станцию и поплывшего в теплые края, ученые провели в мае, сообщил Национальный Антарктический научный центр на своей странице в Facebook.





Фото: Otruba Yuriy и Yevhenii Prokopchuk ("Национальный антрактичний научный центр")

Необычное поведение птиц ученые связывают с аномально теплой погодой.

"Сегодня на станции зафиксировали 5 пингвинов, неожиданно для этого периода года они вернулись. Напоминаем, сейчас в Антарктиде разгар зимы, что соответствует началу февраля у нас. Это пингвины дженту, или субантарктические, которые являются типичными жителями острова Галиндез, где расположена наша станция, во все сезоны, кроме зимы", - говорится в сообщении.

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По мнению ученых, мир меняется и пингвины адаптируются к новым условиям даже быстрее, чем они учатся эти условия прогнозировать.

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