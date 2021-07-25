В WhatsApp появилась функция совместимости с несколькими устройствами одновременно. Фото: racurs.ua

В WhatsApp появилась новая функция.

Она позволяет использовать учетную запись на четырех различных устройствах и одном мобильном телефоне. Об этом сообщает портал 9TO5Mac.

Нововведение уже есть в бета-версии WhatsApp для iOS и Android.

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Кроме того, если не использовать подключенное устройство более двух недель, гаджеты, которые с ним связаны, будут отключены автоматически.

Благодаря совместимости с несколькими устройствами пользователи смогут использовать WhatsApp Web и мобильную версию приложения без подключения к интернету или основному телефону пользователя.

Голосовая соцсеть Clubhouse отменила приглашение на регистрацию и открыла свободный доступ для всех пользователей. Сначала соцсеть была доступна только на iOS за инвайт. Это стало своеобразной фишкой и рекламой социальной сети.