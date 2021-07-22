Clubhouse отменила систему инвайтов: теперь соцсеть доступна всем

Голосовая соцсеть Clubhouse отменила систему инвайтов. Фото: Reuters

Голосовая соцсеть Clubhouse отменила приглашение на регистрацию и открыла свободный доступ для всех пользователей.

Об этом сообщили на сайте Clubhouse.

Любой может зарегистрироваться на платформе по желанию. Сначала соцсеть была доступна только на iOS за системой инвайтов. Это стало своеобразной фишкой и рекламой для социальной сети.

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"Мы всегда хотели сделать Clubhouse открытым для всех пользователей", - отметили разработчики.

В списке ожидания на регистрацию якобы находятся более 10 млн человек. При этом точных данных о количестве пользователей нет. Разработчики соцсети не разглашают такую ​​информацию.

Вскоре соцсеть Clubhouse получит версию для Android. Пока она работает только для iOS. Версию для Android планируют запустить летом 2021 года.