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суббота, 15 августа 2020 19:20

В воскресенье в Украине будет солнечно и без осадков

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В воскресенье в Украине будет солнечно и без осадков
Назвали погоду на воскресенье. Фото: pexels.com

16 августа в Украине будет солнечной и жаркой.

Местами облака, но осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье увеличится облачность в Сумской, Харьковской и Черниговской.

На западе Украины прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Будет + 25 + 27 градусов. Только в Ужгороде возможны дожди и грозы.

На востоке прохладнее, осадков не прогнозируют. Температура будет в пределах + 22 + 24 градуса.

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На юге и севере + 25 + 27 градусов.

В Киеве температура воздуха будет в пределах + 24 + 26 градусов, осадков не ожидается.

Антициклон Emil определит погоду в Украине в выходные. Будет сухо, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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