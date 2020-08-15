В воскресенье в Украине будет солнечно и без осадков

Назвали погоду на воскресенье. Фото: pexels.com

16 августа в Украине будет солнечной и жаркой.

Местами облака, но осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье увеличится облачность в Сумской, Харьковской и Черниговской.

На западе Украины прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Будет + 25 + 27 градусов. Только в Ужгороде возможны дожди и грозы.

На востоке прохладнее, осадков не прогнозируют. Температура будет в пределах + 22 + 24 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем порадует погода на Маковея

На юге и севере + 25 + 27 градусов.

В Киеве температура воздуха будет в пределах + 24 + 26 градусов, осадков не ожидается.

Антициклон Emil определит погоду в Украине в выходные. Будет сухо, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.