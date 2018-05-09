В Волынской области отец похитил собственного ребенка из больницы

Батько викрав власну дитину з лікарні. Фото: Днепр Час

В Волынской области пьяный мужчина похитил своего ребенка из больницы.

"Неизвестный человек ворвался в инфекционную больницу и отобрал больного ребенка у матери", - сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области.

Отмечается, что перед тем как похитить ребенка, мужчина ломался в дверь, бросал камни в окно и вел себя агрессивно. Медики предоставили ориентировку на автомобиль, в котором уехал похититель. Сообщалось, что при мужчине может быть оружие.

Инспекторы выяснили, что это отец ребенка, который находился в состоянии опьянения и поехал вместе со своим знакомым.

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Через некоторое время на ул. Ровенской патрульные обнаружили автомобиль Peugeot, внутри которого были двое мужчин и ребенок примерно трех лет с катетером на руке.

На место происшествия прибыла мать, которой патрульные полицейские, несмотря на сопротивление отца, передали ребенка. Мужчина же пытался сопротивляться и употреблял нецензурные выражения.

Его задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу. На 46-летнего нарушителя оформили материалы за мелкое хулиганство и пьяный вид.

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