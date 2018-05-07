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понедельник, 07 мая 2018 00:19

Ребенка пытались вывезти в Румынию по поддельной доверенности от родителей

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Ребенка пытались вывезти в Румынию по поддельной доверенности от родителей
Украинские пограничники предупредили незаконный вывоз ребенка. Фото: ГПСУ

На пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией задержали украинку с 9-летним ребенком.

Она предъявила поддельную доверенность от родителей на вывоз ребенка, выданную генконсульством Украины в Милане. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Женщину с ребенком задержали и передали правоохранителям.

В Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пять человек пытались незаконно вывезти 5-летнего ребенка в Венгрию

Напомним, ранее на украинской границе был остановлен мужчина, который незаконно пытался вывезти в Венгрию 5-летнего ребенка среди сумок с вещами.

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