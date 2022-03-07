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понедельник, 07 марта 2022 05:36

Спецтема: Война России против Украины

В войне с Россией героически погиб полковник Петр Горбатюк

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В войне с Россией героически погиб полковник Петр Горбатюк
Погиб Петр Горбатюк. Фото: 24 канал

В боях в Киевской области погиб полковник Петр Горбатюк.

Причиной смерти стало прямое попадание вражеской ракеты, сообщает сайт "Твой Романов" со ссылкой на Миропольскую общину.

Полковник Петр Горбатюк погиб в Вышгороде. Его жизнь оборвала вражеская ракета.

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Ценой своей жизни полковник спас жизнь солдат и офицеров.

Петра Горбатюка похоронят в родном селе Пилипо-Кошары, Романовского района. У погибшего полковника остались жена и двое дочерей.

Герой Украины Валерий Чибинеев погиб в бою с оккупантами под Гостомелем Киевской области. Десантник воевал за Украину с 2014 года.

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