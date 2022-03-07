В войне с Россией героически погиб полковник Петр Горбатюк

В боях в Киевской области погиб полковник Петр Горбатюк.
Причиной смерти стало прямое попадание вражеской ракеты, сообщает сайт "Твой Романов" со ссылкой на Миропольскую общину.
Полковник Петр Горбатюк погиб в Вышгороде. Его жизнь оборвала вражеская ракета.
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Ценой своей жизни полковник спас жизнь солдат и офицеров.
Петра Горбатюка похоронят в родном селе Пилипо-Кошары, Романовского района. У погибшего полковника остались жена и двое дочерей.
Герой Украины Валерий Чибинеев погиб в бою с оккупантами под Гостомелем Киевской области. Десантник воевал за Украину с 2014 года.
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