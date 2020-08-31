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понедельник, 31 августа 2020 13:26

В Верховной Раде 3 десятка людей заразились Covid-19 - Разумков

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В Верховной Раде 3 десятка людей заразились Covid-19 - Разумков
На Covid-19 в ВР заразились 30 человек. Фото: УНИАН

Коронавирусом в Верховной Раде заразились 23 народных депутата, а также 7 сотрудников Аппарата парламента.

Об этом спикер ВР Дмитрий Разумков рассказал во время заседания согласительного совета.

"Даже в Верховной Раде на сегодня мы имеем 23 коллеги, которые заболели или сейчас болеют. Желаю им здоровья, скорее побороть недуг и вернуться к своей работе. И 7 случаев - в аппарате ВР", - отметил глава парламента.

Разумков также обратился к представителям всех депутатских фракций, групп и главам комитетов по соблюдению масочного режима.

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"Меня немного удивляла ситуация на последнем заседании Верховной Рады по масочного режима. Пожалуйста, давайте относиться ответственно и к себе, и к коллегам, которые рядом. Когда вы выходите выступать - вопросов нет, снимается маска, но затем в зале надо быть в маске", - подчеркнул спикер Рады.

29 августа стало известно, что депутат ВР от фракции "Слуга народа" Степан Чернявский заболел коронавирусом и находится в больнице. У его однопартийца - нардепа Романа Грищука тест ПЦР дал положительный результат 12 августа.

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в критическом состоянии из-за коронавируса. Сейчас принимают все соответствующие меры для вентиляции ее легких. Заболели и другие члены ее семьи, сообщают СМИ.

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Дата
31
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