В "Батькивщине" рассказали о состоянии инфицированной Тимошенко

Юлия Тимошенко в критическом состоянии из-за коронавируса. Фото: "РБК-Украина"

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в критическом состоянии из-за коронавируса. Сейчас принимают все соответствующие меры для вентиляции ее легких.

Об этом заявил депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко, передает "Украина 24".

"То, что она подключена к аппарату - неправда. Людей в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключают к аппарату ИВЛ. Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких. Но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом", - отметил Ивченко.

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О болезни Тимошенко стало известно 23 августа. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь политика.