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воскресенье, 23 августа 2020 17:53

Ольга Фреймут заболела коронавирусом

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Ольга Фреймут заболела коронавирусом
Фреймут сообщила о болезни. Фото: Instagram

Телеведущая Ольга Фреймут заболела на коронавирус.

"Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу сообщила всех контактных лиц. Спасибо всем за теплые слова поддержки. Храни вас и ваши семьи Господь", - написала она в Instagram.

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Фреймут приостановила работу над всеми проектами. Ее участие в новом сезоне "Танцев со звездами" под вопросом.

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Заболели и другие члены ее семьи, передает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

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