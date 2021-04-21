В Ужгороде начали цвести сакуры - невероятные фото

Массовое цветение сакур началось в Ужгороде на Закарпатье. Первые деревья расцвели на ул. Таможенной.
Об этом рассказал президент областной туристической организации Федор Шандор, пишет "Закарпаття online".
Также японская вишня высажена вдоль всей дороги от пл. Дружбы народов до перекрестка с Собранецкой.
Кроме того, в городе зацвели магнолии, в частности, на пл. Народной. Там растут три дерева.
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В ботаническом саду столицы им. академика Александра Фомина зацвели первые магнолии. Здесь собрана одна из крупнейших коллекций магнолиевых деревьев.
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