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среда, 21 апреля 2021 19:15

В Ужгороде начали цвести сакуры - невероятные фото
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Массовое цветение сакур началось в Ужгороде на Закарпатье. Первые деревья расцвели на ул. Таможенной.

Об этом рассказал президент областной туристической организации Федор Шандор, пишет "Закарпаття online".

Фото: Сергей Гудак, "Укринформ"

Также японская вишня высажена вдоль всей дороги от пл. Дружбы народов до перекрестка с Собранецкой.

Кроме того, в городе зацвели магнолии, в частности, на пл. Народной. Там растут три дерева.

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В ботаническом саду столицы им. академика Александра Фомина зацвели первые магнолии. Здесь собрана одна из крупнейших коллекций магнолиевых деревьев.

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