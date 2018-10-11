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четверг, 11 октября 2018 23:17

В УПЦ КП спрогнозировали, что будет с московскими приходами после получения томоса

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В УПЦ КП спрогнозировали, что будет с московскими приходами после получения томоса
Половина приходов МП присоединится к единой Украинской церкви. Фото: Укринформ

После получения Украинской церковью томоса об автокефалии к ней присоединится около половины приходов УПЦ Московского патриархата.

"Потом, в перспективе нескольких лет где-то две трети от тех, которые останутся, будут переходить. А в долгосрочной перспективе в Украине вообще будет существовать украинская церковь, как в Грузии грузинская, в Болгарии болгарская, в Румынии румынская. Там нет Московского патриархата, поскольку это аномалия с канонической точки зрения. Со временем, когда русская церковь признает автокефалию Украинской церкви, окончательно будет урегулирован этот вопрос. Возможно останется один храм в Киеве, который будет представительством Московского патриарха при патриархе Киевском", - сказал архиепископ Черниговский и Нежинский, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, сообщает "Громадське".

Сейчас Московский патриархат насчитывает 12 тісяч приходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синод поддержал украинскую автокефалию

В четверг Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

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