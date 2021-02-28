В Укрзализныце рассказали, как уехать из карантинной зоны

В Укрзализныце рассказали, как с 7 марта выехать из Ивано-Франковской области. Фото: ua.news

В Укрзализныце показали, как можно уехать из закрытой на карантин Ивано-Франковской области.

Как отмечается, до 6 марта включительно для пассажиров с билетами ограничений нет. Если у вас уже есть билет до или из Ивано-Франковской области, можете сесть на поезд любой станции следования за пределами области. Об этом сообщает пресс-служба Укразализныци.

На карте - ближайшие доступны станции для выезда из зоны карантина с 7 марта:

217/218 Киев-Рахов из Киева 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.

15/16 Харьков-Рахов из Харькова 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03, обратно 1, 3, 5, 7, 9, 11.03.

25/26 Одесса-Рахов из Одессы 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.

133/134 Николаев-Рахов из Николаева 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.03, обратно 28.02, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.03.

29/30 Киев-Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе.

81/82 Киев-Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе, Славское.

17/18 Харьков-Ужгород через день по нечетным ст. Славско, Воловец.

45/46 Ужгород-Лисичанск ежедневно ст. Славско, Лавочное, Воловец.

235/236 Киев-Ужгород 5, 7.03 из Киева, обратно 6, 8.03 ст. Воловец, Сколе, Славское.

В Западной Украине вспышка коронавирусной инфекции. Поэтому власть усилила карантин. В частности Ивано-Франковскую область отнесли к красной зоне.