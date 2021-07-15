В Украины появился официальный аккаунт в Instagram: что известно

Министерство иностранных дел и Украинский институт запустили официальную страницу Украины в соцсети. Фото: suspilne.media

В социальной сети Instagram запустили официальную страницу Украины.

Чтобы продвигать положительный имидж государства среди иностранной аудитории, аккаунт будут вести на английском, сообщило Министерство иностранных дел.

"Страница олицетворяет динамичную и инновационную современную страну, которая превосходит ожидания и влюбляет с первого взгляда или визита", - отметили в ведомстве.

На странице @ukraine.ua пользователи смогут узнавать о популярных туристических локациях, культурных событиях, фестивалях и инновациях. Для оформления страницы используют фотографии украинских фотографов.

В этом году МИД также впервые утвердило стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины.

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Полуостров Киев в Антарктиде получил единственную корректную транслитерацию на английском языке. Теперь он официально назван Kyiv Peninsula. Полуостров расположен напротив архипелага Аргентинских островов. К нему относится остров Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский".