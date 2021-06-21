В Украину заходит настоящая летняя жара

21 июня в Украине будет сухая и жаркая погода. Фото: pixabay.com

В понедельник, 21 июня, в Украине будет сухая и жаркая погода.

Лишь в Карпатском регионе отдельные небольшие дожди, сообщили в Укргидрометцентре.

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Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в южных областях и на Прикарпатье 24-29°, на остальной территории 27-32°, в Карпатах 17-22°.

В Киев 21 июня осадки также не предвидятся. Воздух прогреется до 30-32 °. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Лето в этом году будет жарким. Но с дождями и грозами. Так, в июле и августе ожидается много дождей и бурь.