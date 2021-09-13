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понедельник, 13 сентября 2021 07:23

В Украину возвращаются осадки: где ждать ливней

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В Украину возвращаются осадки: где ждать ливней
В Ивано-Франковске и Хмельницком сегодня пройдут ливни. Фото: pixabay.com

Атмосферный фронт принесет дожди в западные и северные области Украины, включая Винницкую область. Осадков стоит ждать также жителям Житомирской и Донецкой областей.

Несмотря на дожди, температура в стране все еще будет комфортной, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем составит +26°С.
Во Львове в понедельник пройдет небольшой дождь и ожидается облачность. Днем воздух прогреется до +21°С.
В Луцке - небольшая облачность и дождь, днем столбики термометров покажут +23°С.
В Ровно и Тернополе в понедельник ожидается сильный ливень и дождь, днем до +23°С.
В Ивано-Франковске и Хмельницком сегодня также пройдут ливни. Ожидается небольшая облачность и до +24°С.
В Черновцах в понедельник-практически безоблачно, днем термометры будут показывать + 25°С.
В Житомире 13 сентября днем в пределах +24°С, небольшая облачность и дождь.
В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, а днем потеплеет до + 27°С.
В Кропивницком температура днем составит + 26°С, небольшая облачность
В Полтаве и Виннице сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +14...25°С.
В Одессе и Херсоне 13 сентября - небольшая облачность, но сухо. Температура днем будет достигать + 26 ° С.
В Николаеве будет практически безоблачно, днем воздух также прогреется до +26°С.
В Запорожье, Харькове и Сумах сегодня дневная температура составит +26°С, небольшая облачность.
В Днепре температура днем поднимется до + 27°С, будет небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет малооблачно, но сухо. Днем в пределах +12...22°С.

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14 сентября будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура днем +18...23°C. Ночью +8...13°C. 15-16 сентября - переменная облачность, без осадков. Днем +15...20°C, ночью до +13°C.

Самую низкую температуру, +0,2°C, зафиксировали 10 сентября 1968 года в Сумах. Самую высокую, +34,3°C, 1946-го в Одессе. Шквальный ветер был в Фастове Киевской области 10 сентября 1982 года. Он достигал скорости 28 м/с.

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