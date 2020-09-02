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среда, 02 сентября 2020 07:20

В Украину ворвался циклон с дождями и похолоданием: вернется ли еще тепло

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В Украину ворвался циклон с дождями и похолоданием: вернется ли еще тепло
В Украину ворвался циклон. Он принесет с собой дожди и похолодание. Фото: pixabay.com

Сегодня днем, 2 сентября, в Киеве прогнозируют жару за 30 градусов. Но это ненадолго. В Украину уже ворвался циклон. Дожди и грозы накрыли западные области. Там объявили штормовое предупреждение.

Далее циклон будет распространяться по всей стране. Он принесет с собой дожди и похолодание. Синоптики объясняют, что уже через несколько дней он дойдет до Днепра и захватит северные и центральные регионы. На выходные докатится и до востока. Вместе с сильными дождями прогнозируют еще и приход холодов.

"За этим фронтом будет существенное похолодание, когда температура снизится примерно на 10 градусов. Будет до 25 градусов тепла", - говорит синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык, передает ТСН.

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Несмотря на неутешительный прогноз на ближайшую неделю, в Укргидрометцентре уверены - тепло в Украину еще вернется.

Ученые говорят, что сентябрь стал полноценным летним месяцем. Основная причина изменений - влияние человека, в том числе из-за увеличения количества автомобилей и другой техники.

"Поэтому повысилась концентрация парниковых газов. Они влияют на то, что климат становится другим. Температура стабильно выше на два градуса, чем 20 лет назад", - говорит климатолог Светлана Краковская.

Погодные "качели" в сентябре будут весь месяц, прогнозируют синоптики. Во 2-й и 3-й декадах месяца вероятны заморозки.

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02
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