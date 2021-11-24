В Украину пришел настоящий холод: синоптики обновили прогноз

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность. Фото: pixabay.com

24 ноября в Украине ожидается сухая, но холодная погода. Холоднее всего будет на северо-востоке. Там столбики термометров днем покажут +1...-1°С.

На остальной территории будет +3...5°С, а на Закарпатье до +7°С, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +4°С.

Во Львове и Черновцах в среду будет стоять небольшая облачность. Днем до +6°С.

В Луцке и Тернополе - облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +6°С.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, днем термометры покажут +5°С.

В Хмельницком 24 ноября облачная погода с прояснениями, днем также в пределах +5°С.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, днем потеплеет до +7°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут до +7°С, будет облачно с прояснениями.

В Виннице будет до +4°С, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду дневная температура составит +5°С, пасмурно, возможен дождь.

В Кропивницком и Черкассах будет облачно с прояснениями, днем до +4°С.

В Полтаве - небольшая облачность, а температура воздуха не выше +1°С.

В Одессе 24 ноября тоже небольшая облачность, температура днем до +6°С.

В Херсоне и Николаеве в среду днем до +5°С и небольшая облачность.

В Запорожье температура днем достигнет не выше + 2°С, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит в пределах -1°С, также ожидается небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура днем около 0°С.

В Днепре дневная температура составит +1°С, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, воздух прогреется до +3°С.

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Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.