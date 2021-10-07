В Украину идут первые морозы: прогноз до конца недели

8-9 октября в Украину придут первые ночные морозы, а на юго-востоке и в западных областях будет ветрено.

В ближайшие двое суток температура воздуха ночью опустится до -2°С, сообщает Укргидрометцентр. Территория страны будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления.

В то же время в пятницу сохранится сухая погода. Температура днем составит +10...15°С, на Закарпатье воздух прогреется до +14...19°С. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части и местами на западе порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Киеве в пятницу также без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура днем составит +11...13°С.

Фото: meteo.gov.ua

В субботу осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В юго-восточной части местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха опустится в северных и восточных областях. Днем на севере страны будет +10...13°С, а ночью 0...-2°С. На востоке днем ожидается +11...13°С. Ночью также 0...-2°С.

В столице в субботу осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...3°С, а днем в пределах +11...13°С.

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7 октября в Украине объявили штормовое предупреждение. В большинстве западных и в юго-восточных областей ожидается мощный ветер. Для избежания травм в такую погоду стоит держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра.