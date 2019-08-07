В Украину идет жара до +32

В Украину возвращается жара. Фото: Корреспондент

В ближайшие сутки, 7 августа, теплый воздух, перемещающийся с западной Европы, охватит большую часть территории Украины.

Атмосферный фронт принесет в западные и северные области Украины кратковременные дожди, сообщает Укргидрометцентр

Ночью на Закарпатье, днем в западных и местами в северных областях Украины кратковременный дождь, гроза, днем на западе страны отдельные шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на Левобережье местами 7-9°; днем 26-31°, в восточной части 22-27°.

В Киеве - без осадков, лишь вечером возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

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В августе ожидается две серьезные магнитные бури, а также несколько менее сильных, но ощутимых магнитных колебаний Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа.