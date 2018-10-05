В украинских школах появятся интерны

Минобразования работает над педагогической реформой. Фото из открытых источников

Будущие учителя после окончания вуза должны будут год отработать в школе, чтобы адаптироваться к работе. Интернатуру введут в ближайшее время.

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич в эфире телеканала "1+1".

Она признала, что уровень педобразования в Украине - не самый лучший. Интернатуру внесли в реформу педагогического образования, которую сейчас разрабатывает министерство.

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1 млрд грн субвенции на Новую украинскую школу использовали только наполовину - 53,3%. 80% этих средств направлены на закупку дидактических материалов и мебель. 20% - на закупку компьютерного и мультимедийного оборудования для начальных классов.