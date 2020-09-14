В Украине заработал информпортал для граждан, выезжающих за границу

На сайте доступна актуальная информация по 195 странам мира. Фото: Reuters

В Украине начал свою работу вебресурс VISIT Ukraine.Today, который имеет целью помочь безопасно путешествовать гражданам Украины в иностранные государства.

Разработчиком и идеологом портала выступила Всеукраинская организация VISIT Ukraine. Об этом сообщает передает УНН.

Как отмечается, на сайте доступна актуальная информация по 195 странам мира, в частности:

- Режим временного въезда - разрешен, запрещен или с определенными ограничениями;

- Режим транзитного пересечения - условия, сроки;

- Особенности по стране - информация, которую важно знать перед тем, как пересечь границу (правила пребывания, необходимость прохождения ПЦР-тестирование и самоизоляции, открытые пропускные пункты и т.д.); - Визовая политика стран для граждан Украины; - Контакты посольств, консульских служб и представительств Украины в иностранном государстве.

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"Все данные на ресурсе исключительно из официальных источников, обновляются ежедневно и выкладываются на трех языках - украинском, английском и русском", - отметили в союзе VISIT Ukraine.

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