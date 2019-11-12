В Украине запустят электронные доверенности

Электронные доверенности могут запустить до конца 2019 года. Фото: ua.news

В ближайшее время в Украине могут запустить электронными нотариальные доверенности.

"Я надеюсь, что уже в этом году мы сможем ввести электронные доверенности. Можно будет отправить по электронной формой ее (доверенность - ред.) На любой e-mail и просто там где надо показать. И не нужно тратить время и деньги на пересылку бумажных документов", - рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в эфире "Сніданок з 1+1".

"Почему мне очень нравится этот проект потому, что для него вообще не нужно никаких затрат. В нотариусов уже есть все оборудование, просто нужно дописать несколько строк в законе, убедиться в том, что те кто берут доверенности они будут принимать в электронной форме также и это не сложно - проект будет работать", - пояснил министр Кабмина.

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Соответствующая услуга у нотариуса не будет стоить дороже.

"Мы прописываем в законе то, что когда нотариус делает нотариальную доверенность по желанию клиента он сможет бесплатно получить еще и электронную доверенность".

К концу года могут отменить обязательность трудовых книжек. В правительстве уже написали соответствующий законопроект и постановление. Неделю назад их запустили в работу, говорит министр Кабмина Дмитрий Дубилет.