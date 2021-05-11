В Украине запускают е-больничный - назвали дату

Это ускорит процедуру получения страховых выплат. Фото: pixabay.com

Вводить электронные больничные в Украине планируют уже с 1 июня 2021 года.

Пилотное тестирование будут проводить в 200 больницах страны, сообщили на совещании в Офисе президента, передает пресс-служба ОП.

В полном объеме использование е-больничных начнут с 1 сентября. В Минздраве отметили, что сначала электронные больничные будут действовать вместе с бумажным документом. Их смогут получить пациенты, которые есть в электронной системе здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уже не придется стоять в очередях: в Украине запускают электронные больничные

Запуск е-больничных позволит экономить время врачей и пациентов. Больничный будет иметь фиксированный срок. Человек может не идти в больницу, чтобы закрыть его, а выйти сразу на работу. Если пациент не выздоровел, то он имеет возможность обратиться к врачу и продлить пребывание на больничном.

Запустить электронной больничные в Украине планировали в апреле 2020 года, однако нововведения перенесли на 2021 год. Благодаря этой системе соответствующие органы смогут отслеживать, настоящие ли больничные. Так удастся бороться с мошенниками, которые продают документ за 200-300 грн.