В Украине заметили редкий суперкар: видео

В Украине "засветился" McLaren 600 LT. Фото: а777

В Ровно заметили редкий суперкар McLaren 600 LT стоимостью $260 тыс.

Машина способна разгоняться до 328 км/ч. Соответствующие фото машины в Черновцах опубликовали в Instagram-канале "vehicles.exclusive".

"Быстро дает плоды легализированная добыча янтаря - Mclaren 600 LT "Burshtin Edition" в Киеве", - шутят в группе.

Отдача двигателя 600LT составляет 600 "лошадей". Это первая "входная" LT-версия в линейке McLaren. Однако, 600LT является полноценным суперкаром, который разгоняется до 96,6 км/ч (60 миль/ч) за 2,8 с.

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