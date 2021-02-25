В Украине заблокировали более 400 сайтов

Решение следственного судьи подлежит немедленному исполнению. Фото: pixabay.com

В Украине закроют доступ к 426 сайтам, среди которых РБК, сайт для программистов и разработчиков GitHub и платформа Livejournal.

Голосеевский райсуд Киева обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к ряду веб-ресурсов, сообщается на сайте Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Решение суда осуществлено по делу, связанному с мошенничеством.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей интернет-сети при использовании веб-ресурсов, путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", - говорится в заявлении.

Решение следственного судьи подлежит немедленному исполнению. Его можно обжаловать в течение 5 дней со дня объявления.

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Киевский райсуд Харькова обязал украинских интернет-провайдеров и телекоммуникационных операторов в Украине заблокировать доступ к нескольким Telegram-каналам, которые занимались дестабилизацией ситуации в стране.