Telegram-каналы агентурной сети российских спецслужб заблокировали

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 810
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 702
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2385
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 486
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1467
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3798
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 279
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 927
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
10 Просмотров: 2592
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 594
Фото
Все фото
9
7
7
4
3
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Швейцарии
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Швейцарии
Месяц живем в кабине авто-украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Месяц живем в кабине авто-украинка об особенностях работы дальнобойщицей
&quot;Права надо получать повторно&quot; - Украинка о жизни во Франции
"Права надо получать повторно" - Украинка о жизни во Франции
Задержали &quot;эксперта&quot;, который работал в пользу спецслужб РФ
Задержали "эксперта", который работал в пользу спецслужб РФ
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Видео
Все видео
Неслась в больницу и не успела: женщина родила за рулем авто
Неслась в больницу и не успела: женщина родила за рулем авто
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Возле Офиса президента массовая акция в поддержку Стерненка. Начались столкновения и задержания (фото)
Возле Офиса президента массовая акция в поддержку Стерненка. Начались столкновения и задержания (фото)
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
Интервью
1/5
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 801
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 702
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 297
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 468
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 765
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
четверг, 25 февраля 2021 10:33

Telegram-каналы агентурной сети российских спецслужб заблокировали

  Комментировать
Telegram-каналы агентурной сети российских спецслужб заблокировали
Суд принял решение заблокировать доступ к каналам "Резидент", "Легитимный" и "Картель". Фото: ssu.gov.ua

Киевский райсуд Харькова обязал украинских интернет-провайдеров и телекоммуникационных операторов в Украине заблокировать доступ к нескольким Telegram-каналам, которые занимались дестабилизацией ситуации в стране.

Суд принял решение заблокировать доступ к каналам "Резидент", "Легитимный" и "Картель", сообщает НКРСИ. Решение можно обжаловать в течение 5 дней со дня его объявления.

Доступ к каналам закроют до отмены решения судей об аресте на имущественные права интеллектуальной собственности этих каналов. Согласно выводам лингвистически-психологической экспертизы, материалы, которые распространяли Telegram-каналы, были направлены на "создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации".

Их ключевой задачей была дискредитация органов государственной власти, влияние на госполитику, а также искусственное создание социального напряжения и протестных настроений среди граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контрразведка раскрыла агентурную сеть, которой руководила бывшая чиновница

1 февраля СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ через ряд Telegram-каналов. Установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 главным центром специальной службы главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны".

Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live" и "Херсон live".

Менеджером агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Telegram-каналы агентурной сети российских спецслужб заблокировали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Украина перешла на новое время

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 24256
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 12816
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 9099
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 8019
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
7
 1 Просмотров: 7812
Общество
"Из еды в имел только пол шоколадного батончика" - фристайлист рассказал о работе тренером и собственные приключения
"Из еды в имел только пол шоколадного батончика" - фристайлист рассказал о работе тренером и собственные приключения
 Просмотров: 45
Сколько украинцев изменили отчество в этом году
Сколько украинцев изменили отчество в этом году Просмотров: 81
Леся Украинка научила нас не быть провинцией: самое интересное в журнале "Країна"
Леся Украинка научила нас не быть провинцией: самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 54
Количество пользователей приложения "Дия 2.0" приблизилась к 4 млн
Количество пользователей приложения "Дия 2.0" приблизилась к 4 млн Просмотров: 54
Украина перешла на новое время
Украина перешла на новое время
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
10
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
4
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
Голосов: 55336
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть