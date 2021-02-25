Telegram-каналы агентурной сети российских спецслужб заблокировали

Суд принял решение заблокировать доступ к каналам "Резидент", "Легитимный" и "Картель". Фото: ssu.gov.ua

Киевский райсуд Харькова обязал украинских интернет-провайдеров и телекоммуникационных операторов в Украине заблокировать доступ к нескольким Telegram-каналам, которые занимались дестабилизацией ситуации в стране.

Суд принял решение заблокировать доступ к каналам "Резидент", "Легитимный" и "Картель", сообщает НКРСИ. Решение можно обжаловать в течение 5 дней со дня его объявления.

Доступ к каналам закроют до отмены решения судей об аресте на имущественные права интеллектуальной собственности этих каналов. Согласно выводам лингвистически-психологической экспертизы, материалы, которые распространяли Telegram-каналы, были направлены на "создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации".

Их ключевой задачей была дискредитация органов государственной власти, влияние на госполитику, а также искусственное создание социального напряжения и протестных настроений среди граждан.

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1 февраля СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ через ряд Telegram-каналов. Установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 главным центром специальной службы главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live" и "Херсон live". Менеджером агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана".