Контрразведка раскрыла агентурную сеть, которой руководила бывшая чиновница

Шпионы собирали информацию об области. Фото: СБУ

Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети ФСБ РФ на территории Херсонской обл.

Ею руководила бывшая сотрудница облгосадминистрации.

ФСБ завербовала гражданку Украины во время пребывания на временно оккупированной территории Крыма в 2015 году. Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и ​​сотрудниках СБУ. Женщина должна была изучать общественно-политическую ситуацию в южном регионе страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций и отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей.

Женщина привлекла других пророссийски настроенных жителей Херсона. Передачу разведывательных данных осуществляла через оговоренные с куратором каналы электронной связи и во время личных выездов в Крым и Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов и вербовщиков

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети. Во время обысков правоохранители обнаружили доказательства их причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности, средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также обнаружены российские агитационные материалы и российские рубли", - говорится в сообщении.

Бывшую чиновницу задержали. Следователи СБУ подготовили ей подозрение.

Российские спецслужбы пытались завербовать львовянку, когда та приезжала к родным на временно оккупированную территорию Донецкой области. Женщину незаконно задержали боевики.