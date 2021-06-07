В Украине за неделю привили рекордное количество людей

С начала кампании по вакцинации сделали 1 388 124 прививки. Фото: pixabay.com

За неделю в Украине от Covid-19 привили рекордное количество людей. Лишь в воскресенье, 6 июня, вакцинировали 24 860 человек, из которых 24 406 получили первую дозу Covid-препарата. Остальные завершили вакцинацию.

С 31 мая до 6 июня привили 240 543 человека, сообщает пресс-служба Минздрава. Первой дозой на прошлой неделе вакцинировали 219 202 человека, полностью иммунизировали 21 341 человека.

Всего с начала кампании вакцинации сделали 1 388 124 прививки, 147 118 человек уже получили обе дозы вакцины против коронавируса.

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Коронавирус может привести к развитию синдрома Гиена-Барре и другим аутоиммунным заболеваниям. В случае тяжелого течения болезни возможны паралич дыхательных и краниальных мышц. Исследователи из Бирмингемского университета изучили данные пациентов, которые переболели в тяжелой и легкой формах Covid-19. У больных с тяжелой формой фиксировали онемение конечностей, мышечную слабость и головную боль, а также проблемы с координацией.