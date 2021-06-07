Начали выдавать международные свидетельства о вакцинации: как получить

Срок действия свидетельства составляет один год. Фото: pixabay.com

Гражданам, которые завершили вакцинацию от коронавируса, начнут выдавать международные свидетельства в бумажной форме.

Получить документ можно будет сразу после прививки второй дозой вакцины, сообщили в пресс-службе Минздрава. Или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача. По запросу заведение должно напечатать и оформить свидетельство согласно международным требованиям.

"В документе указываются персональные данные пациента, а также информация о вакцинации: название вакцины, дата вакцинации и т. п. Свидетельство заполняется на английском или французском языках и дополнительно на украинском", - говорится в сообщении.

Документ будет считаться действительным, если:

- введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ;

- будет иметь официальный штамп учреждения здравоохранения, подпись врача и пациента или его уполномоченного представителя.

Срок действия свидетельства составляет год с возможностью продления. В случае получения свидетельства не сразу после прививки, его заполняют на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения. Если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и английском языках с перечнем оснований для такого решения.

Свидетельства о вакцинации — это не Covid-паспорта, которые разрабатывают в Украине и за рубежом.

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С 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса, которые упрощают путешествия по территории ЕС. Украина и Евросоюз достигли согласия относительно возможного взаимного признания паспортов вакцинации.