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пятница, 22 октября 2021 08:32

В Украине выявили больше всего умерших и Covid-больных с начала пандемии

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В Украине выявили больше всего умерших и Covid-больных с начала пандемии
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 725 385 человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 23 785 новых больных коронавирусом - максимум за все время пандемии. Из них детей – 1800, медработников – 391.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484) и Запорожской (1391) областях, сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 725 385 человек. Умерли 63 003 пациента, из них 614 – за последние сутки. Больше смертей за сутки в Украине еще не фиксировали. Выздоровели 2 361 365 человек, за последние сутки – 8 530.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 1323 случая;
Винницкая область - 558 случаев;
Волынская область - 528 случаев;
Днепропетровская область - 1641 случай;
Донецкая область - 1178 случаев;
Житомирская область - 1144 случая;
Закарпатская область - 238 случаев;
Запорожская область - 1391 случай;
Ивано-Франковская область - 599 случаев;
Киевская область - 811 случаев;
Кировоградская область - 168 случаев;
Луганская область - 603 случая;
Львовская область - 1647 случаев;
Николаевская область - 433 случая;
Одесская область - 1484 случая;
Полтавская область - 1020 случаев;
Ровенская область - 865 случаев;
Сумская область - 1305 случаев;
Тернопольская область - 696 случаев;
Харьковская область - 1306 случаев;
Херсонская область - 1248 случаев;
Хмельницкая область - 1294 случая;
Черкасская область - 671 случай;
Черновицкая область - 601 случай;
Черниговская область - 1033 случая.

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С 21 октября в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок. Они касаются пассажиров железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта. Для пассажирских перевозок в пределах города и области Covid-документы не нужны.

С 23 октября в Хмельницкой области введут дополнительные карантинные ограничения, а Сумская область переходит в красную зону эпидопасности из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19. По состоянию на 22 октября в красной зоне находятся пять областей.

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