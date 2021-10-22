В Украине выявили больше всего умерших и Covid-больных с начала пандемии

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 725 385 человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 23 785 новых больных коронавирусом - максимум за все время пандемии. Из них детей – 1800, медработников – 391.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484) и Запорожской (1391) областях, сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 725 385 человек. Умерли 63 003 пациента, из них 614 – за последние сутки. Больше смертей за сутки в Украине еще не фиксировали. Выздоровели 2 361 365 человек, за последние сутки – 8 530.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 1323 случая;

Винницкая область - 558 случаев;

Волынская область - 528 случаев;

Днепропетровская область - 1641 случай;

Донецкая область - 1178 случаев;

Житомирская область - 1144 случая;

Закарпатская область - 238 случаев;

Запорожская область - 1391 случай;

Ивано-Франковская область - 599 случаев;

Киевская область - 811 случаев;

Кировоградская область - 168 случаев;

Луганская область - 603 случая;

Львовская область - 1647 случаев;

Николаевская область - 433 случая;

Одесская область - 1484 случая;

Полтавская область - 1020 случаев;

Ровенская область - 865 случаев;

Сумская область - 1305 случаев;

Тернопольская область - 696 случаев;

Харьковская область - 1306 случаев;

Херсонская область - 1248 случаев;

Хмельницкая область - 1294 случая;

Черкасская область - 671 случай;

Черновицкая область - 601 случай;

Черниговская область - 1033 случая.

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С 21 октября в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок. Они касаются пассажиров железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта. Для пассажирских перевозок в пределах города и области Covid-документы не нужны. С 23 октября в Хмельницкой области введут дополнительные карантинные ограничения, а Сумская область переходит в красную зону эпидопасности из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19. По состоянию на 22 октября в красной зоне находятся пять областей.