В Украине всех обяжут получить ID-карты

Законопроект об отказе от бумажных паспортов зарегистрировали 21 мая на сайте Верховной Рады. Фото: УНИАН

Кабинет министров может ограничить срок действия бумажных паспортов и обязать украинцев получить новые пластиковые ID-карты.

Так, с достижением 25 лет украинцам не будут вклеивать новое фото в паспорт и обменяют его на биометрический пластик. Об этом свидетельствует законопроект №10311 на сайте Верховной Рады. Его 21 мая внес Владимир Гройсман, пишет Ubr.ua.

Такая же норма предусмотрена и для 45-летних граждан Украины, говорится в документе.

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Как отмечается, людям старше 45 лет не придется делать дополнительных действий. Они смогут и в дальнейшем пользоваться паспортами-книжками. При условии, что на момент вступления закона в силу им исполнилось 45 лет, и они вклеили фото в документ.

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