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вторник, 05 ноября 2019 09:57

В Украине возможно сильное землетрясение

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В Украине возможно сильное землетрясение
Точно спрогнозировать землетрясение невозможно. Фото: Униан

В Украине теоретически возможно сильное землетрясение. Сейсмически опасная территория находится в Карпатских горах, но спрогнозировать подземные толчки точно невозможно.

"Если вам кто-то начнет прогнозировать "ближайшее", "дальнее" время землетрясения, то в таком случае вы можете ему не верить, - это не специалист, не сейсмолог", - заявил заместитель директора Института геофизики Александр Кендзера, сообщает "Сегодня".

По словам ученых, в случае сильного землетрясения в зоне Вранча его отголосок может дойти 8-балльными толчками до Одесской области и Закарпатья.

В таких ситуациях стоит забыть о лифтах в многоэтажках и быстро бежать из дома. Лифт опасен, поскольку его кабину может заблокировать. Тем, кто живет выше 3-го этажа и спуститься по лестнице не может, рекомендуют переждать толчки в квартире. Безопасных мест только два - просвет двери и угол несущих стен.

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"Если перекрытия будут падать, то несущие стены останутся. Небольшое пространство, где есть возможность спастись от обрушения конструкций", - пояснил начальник управления гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Олег Семиволос.

Кроме того, нужно отойти от окон - есть угроза, что стекло потрескается и поранит. Нельзя прятаться в ванной комнате, она может быстро обрушится в силу специфики построения.

В районе села Колочава Межгорского района в Закарпатской области зарегистрировали землетрясение. Оно было в субботу в 15:43. Координаты эпицентра: широта 48,36 град., долгота 23.69 град. Магнитуда по длине записи MD = 2,0; глубина гипоцентра 3,8 км. В то же время информация о том, почувствовали ли землетрясение местные жители, не поступала.

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