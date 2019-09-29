На Закарпатье произошло землетрясение

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2835
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2385
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 828
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6732
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9486
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2403
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3276
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3672
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1539
Фото
Все фото
9
5
11
15
11
Еврейский Новый Год: как хасиды празднуют в Умани
Еврейский Новый Год: как хасиды празднуют в Умани
Гости приходят неожиданно и на целый день - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Иране
Гости приходят неожиданно и на целый день - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Иране
Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники
Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники
Научные эксперименты и участники полярных экспедиций - состоялись &quot;Научные пикники&quot;
Научные эксперименты и участники полярных экспедиций - состоялись "Научные пикники"
Показали захватывающие фото с учений украинских пограничников
Показали захватывающие фото с учений украинских пограничников
Видео
Все видео
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
"Полезный идиот" - как отреагировали сети на примирение Винника с россиянами
"Полезный идиот" - как отреагировали сети на примирение Винника с россиянами
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Украинец сделал универсальное средство передвижения для людей с инвалидностью
Украинец сделал универсальное средство передвижения для людей с инвалидностью
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 441
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 585
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5994
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 414
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
воскресенье, 29 сентября 2019 15:37

На Закарпатье произошло землетрясение

  Комментировать
На Закарпатье произошло землетрясение
Новое время Закарпатье: зафиксировали землетрясение вблизи поселка Колочава

В районе села Колочава Межгорского района в Закарпатской области зарегистрировали землетрясение.

"Землетрясение в районе села Колочава произошло в субботу в 15:43. Координаты эпицентра: широта 48.36 град., долгота 23.69 град. Магнитуда по длине записи MD=2.0; глубина гипоцентра 3.8 км", - сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные сейсмостанции "Львов".

В то же время информация о том, почувствовали ли землетрясение местные жители, не поступала.

В департаменте отмечают, что сегодня опасных явлений погоды не ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупнейшее землетрясение за 30 лет: есть пострадавшие

Луна отдаляется от Земли на четыре сантиметра ежегодно. Как следствие, замедление скорости вращения Земли может привести к более сильных землетрясений.

Ученые изучили статистику землетрясений с 1900 года. Они обнаружили, что с начала XX века было около пяти периодов, во время которых планета переживала от 25 до 30 сильных землетрясений ежегодно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Закарпатье произошло землетрясение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

В опасности каждый: человек с бешенством боится пить воду

"Сделали такую ступеньку ниже - и косили из оружия" - сегодня День памяти жертв Бабыного Яру

Глухой мужчина победил в шоу "Танцы со звездами"

Леху Валенсе - 75: президент-электрик, лауреат Нобелевской премии мира и гомофоб

Самое читаемое
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
25
 2 Просмотров: 214903
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 16479
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 15364
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
Протянуло более 100 м: 17-летний парень погиб в аварии
3
 Просмотров: 10170
В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр
В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр 1 Просмотров: 8550
Общество
Крымских татар поместили в штрафной изолятор
Крымских татар поместили в штрафной изолятор Просмотров: 81
Государство в смартфоне: в Минцифры рассказали о амбициозных целях
Государство в смартфоне: в Минцифры рассказали о амбициозных целях Просмотров: 81
Штормовое предупреждение: какую погоду ждать в начале недели
Штормовое предупреждение: какую погоду ждать в начале недели Просмотров: 1368
Министр опроверг информацию о возобновлении рейсов в Крым
Министр опроверг информацию о возобновлении рейсов в Крым Просмотров: 387
Зеленского просят обнародовать стенограммы телефонных разговоров с Путиным
Зеленского просят обнародовать стенограммы телефонных разговоров с Путиным 1 Просмотров: 1611
Больше всего комментируют
6
Дергала микрофон и размахивала руками: журналисты показали полное видео с пресс-секретарем Зеленского
5
"Зеленский не понимает, куда должен вести страну" - правозащитник
4
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
3
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Голосов: 45481
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua