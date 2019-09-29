На Закарпатье произошло землетрясение

Новое время Закарпатье: зафиксировали землетрясение вблизи поселка Колочава

В районе села Колочава Межгорского района в Закарпатской области зарегистрировали землетрясение.

"Землетрясение в районе села Колочава произошло в субботу в 15:43. Координаты эпицентра: широта 48.36 град., долгота 23.69 град. Магнитуда по длине записи MD=2.0; глубина гипоцентра 3.8 км", - сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные сейсмостанции "Львов".

В то же время информация о том, почувствовали ли землетрясение местные жители, не поступала.

В департаменте отмечают, что сегодня опасных явлений погоды не ожидается.

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Луна отдаляется от Земли на четыре сантиметра ежегодно. Как следствие, замедление скорости вращения Земли может привести к более сильных землетрясений. Ученые изучили статистику землетрясений с 1900 года. Они обнаружили, что с начала XX века было около пяти периодов, во время которых планета переживала от 25 до 30 сильных землетрясений ежегодно.