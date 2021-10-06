В Украине воцарятся ветры и холод

7 октября в Украине продолжит царить антициклон. В то же время штормовые порывы ветра возможны в западной части страны, в Крыму, Приазовье, большинстве восточных областей, на Херсонщине и в Днепре с районами.

Осадков в четверг не предвидится, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Не ведитесь на обманчивое солнце из окна - одевайтесь теплее. Ощущений холода будет добавлять восточный порывистый ветер. Пестрые цвета на карте - диапазон скорости порывов", - говорится в сообщении.

Автор: wxcharts.com 15 м/с, то есть скорость, с которой считается ветер штормовым, равна 54 км/ч

Температура воздуха ночью будет низкой, +1...7°С. Местами, кроме крайнего юга и Закарпатья, возможны заморозки. В течение дня предполагается +10...15°С, на Закарпатье +15...19°С.

В Киеве завтра дожди маловероятны. Ночью прогнозируют +1...4°С, на окраинах возможны заморозки. Днем потеплеет до + 13°С.

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8 октября в Украину придет значительное похолодание. Температура воздуха в пятницу ночью в восточных и северных областях опустится до -1°С. Несмотря на солнечную погоду, на западе днем ожидается в пределах +11...16°С.