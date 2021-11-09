С 8 ноября в Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными.

В частности вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты по защите животных, говорится на сайте Верховной Рады.

"Ввели запрет на убийство животных для регулирования их численности, а также издевательства или жестокое обращение с домашними и бездомными животными. Например, негуманная дрессировка, дарение животных в качестве приза, избиение или убийство", - говорится в сообщении.

Под запретом также работа передвижных цирков, зверинцев, зоопарков и выставок с животными. Следить за соблюдением этой нормы должны местные советы. Кроме того, запретили использовать животных в рекламе развлечений и заведений питания, для фотосессий (за исключением зоопарков, дельфинариев и цирков), содержать хищных или редких животных в неспециализированных заведениях или дома.

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Фото: t.me/novoe_vremya

За содержание собак или кошек, где это запрещено, выгул собак без поводка, намордника или в не отведенных для этого местах, неуборку экскрементов животного в общественном месте грозит предупреждение или штраф от 170 до 340 грн, для должностных лиц — от 340 до 850 грн.

Если действие совершили повторно, штраф составляет от 340 до 510 грн, для должностных лиц — от 510 до 1020 грн. Если эти действия привели к нанесению вреда здоровью человека или его имуществу, штраф достигает от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн с конфискацией животного, а для должностных лиц — от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн с конфискацией животного.

За жестокое обращение с животными человека от 14 лет можно привлечь к административной, а с 16 лет, к уголовной ответственности. Пострадавшее животное конфискуют, а его владельца лишат прав на содержание животных на пять лет. За пропаганду жестокого обращения с животными отныне грозит ограничение свободы от одного до трех лет или лишение свободы от двух до трех лет с конфискацией животного.

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