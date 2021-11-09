 
Ексклюзивы
1/5
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 432
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3258
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 738
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5319
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2808
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3204
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10350
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1701
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 6021
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
7
4
3
3
16
В Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными
В Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными
Диктант национального единства объединил чиновников: фото из Кабмина
Диктант национального единства объединил чиновников: фото из Кабмина
&quot;Вакцинация – это любовь к ближнему&quot; – как работает пункт вакцинации в соборе в Киеве
"Вакцинация – это любовь к ближнему" – как работает пункт вакцинации в соборе в Киеве
В Украине утвердили форму справки о противопоказаниях к вакцинации
В Украине утвердили форму справки о противопоказаниях к вакцинации
&quot;Одевайте мордники! Мэр идет&quot; - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Видео
Все видео
Начался радиодиктант национального единства: онлайн-трансляция
Начался радиодиктант национального единства: онлайн-трансляция
"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G" - сатирик Процишин жестко высмеял антивакцинаторов
"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G" - сатирик Процишин жестко высмеял антивакцинаторов
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Интервью
1/5
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 945
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9099
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 963
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1152
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6993
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 ноября 2021
Просмотров: 54
Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
вторник, 09 ноября 2021 17:32

В Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными
7

  Комментировать

С 8 ноября в Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными.

В частности вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты по защите животных, говорится на сайте Верховной Рады.

"Ввели запрет на убийство животных для регулирования их численности, а также издевательства или жестокое обращение с домашними и бездомными животными. Например, негуманная дрессировка, дарение животных в качестве приза, избиение или убийство", - говорится в сообщении.

Под запретом также работа передвижных цирков, зверинцев, зоопарков и выставок с животными. Следить за соблюдением этой нормы должны местные советы. Кроме того, запретили использовать животных в рекламе развлечений и заведений питания, для фотосессий (за исключением зоопарков, дельфинариев и цирков), содержать хищных или редких животных в неспециализированных заведениях или дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отношение к домашним животным будет решающим, кому из родителей останется ребенок при разводе

Фото: t.me/novoe_vremya

За содержание собак или кошек, где это запрещено, выгул собак без поводка, намордника или в не отведенных для этого местах, неуборку экскрементов животного в общественном месте грозит предупреждение или штраф от 170 до 340 грн, для должностных лиц — от 340 до 850 грн.

Если действие совершили повторно, штраф составляет от 340 до 510 грн, для должностных лиц — от 510 до 1020 грн. Если эти действия привели к нанесению вреда здоровью человека или его имуществу, штраф достигает от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн с конфискацией животного, а для должностных лиц — от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн с конфискацией животного.

За жестокое обращение с животными человека от 14 лет можно привлечь к административной, а с 16 лет, к уголовной ответственности. Пострадавшее животное конфискуют, а его владельца лишат прав на содержание животных на пять лет. За пропаганду жестокого обращения с животными отныне грозит ограничение свободы от одного до трех лет или лишение свободы от двух до трех лет с конфискацией животного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белка с бешенством напала на двух человек

В США женщину из штата Иллинойс приговорили к четырем дням тюремного заключения за то, что она не убежала, когда медведь гризли с тремя медвежатами подошел на опасное расстояние. 25-летнюю Саманту Деринг также на год лишили права на посещение Йеллоустонского национального парка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
ноября

Конец войне: в Нагорном Карабахе перестали стрелять

Королю подарили самый большой в мире бриллиант

Самое читаемое
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 2 Просмотров: 45122
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 16371
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 10558
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену Просмотров: 9018
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым Просмотров: 7668
Общество
На благотворительном вечере ко Дню памяти жертв Голодомора во Львовской опере будет звучать симфония Густава Малера
На благотворительном вечере ко Дню памяти жертв Голодомора во Львовской опере будет звучать симфония Густава Малера
"Ждем возвращения" - сестра Ротару "сорвала крышу" оккупантам заявлением о Крыме
"Ждем возвращения" - сестра Ротару "сорвала крышу" оккупантам заявлением о Крыме Просмотров: 396
Бельгия "закрыла двери" для украинских туристов
Бельгия "закрыла двери" для украинских туристов Просмотров: 90
Реанимации Ивано-Франковска на 100% заняты Covid-больными
Реанимации Ивано-Франковска на 100% заняты Covid-больными Просмотров: 144
Отказались вакцинироваться: более 400 работников Нацполиции отстранили от работы
Отказались вакцинироваться: более 400 работников Нацполиции отстранили от работы Просмотров: 495
Больше всего комментируют
6
"Я не понимаю, что происходит" - украинский Олимпийский чемпион не считает Россию агрессором
5
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
3
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Украина прокомментировала покушение на премьер-министра Ирака
2
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Голосов: 57454
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть