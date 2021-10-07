Отношения к домашним животным будет решать, кому из родителей останется ребенок при разводе

Кот в испанском городе Марбелья / Getty Images

Внесение изменений в гражданский кодекс Испании полностью изменяют правовой статус домашних животных.

Их статус, согласно закону, изменился из "вещи", как автомобиль или мебель, на "живые существа, наделенные чувствами". Это изменение будет иметь последствия, которые повлияют на бракоразводные процессы и юридические споры за опеку над детьми. Об этом пишет Euronews.



Реформу принял во вторник, 5 октября, Конгресс. Теперь испанские судьи смогут принимать во внимание домашних животных в ряде решения "кризисов в семье".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отказались от меха и берут из приютов кошек и собак: кто из звезд занимается защитой животных

Суды смогут принимать решение о том, кто из семьи лучше подходит для ухода за животным, когда брак распадается, или когда умирает владелец, и, что наиболее важно, судье будет разрешено отказать в опеке родителю, который был замечен в жестоком обращении с животными.

Реформа обращает внимание на взаимозависимость между жестоким обращением с животными и домашним насилием. Она указывает, что "опека и попечительство" будут ограничены в случаях, когда в прошлом в человека были случаи жестокого обращения с питомцами.

Еще одним дополнением к гражданскому кодексу является юридическое требование к лицу, обнаружившему потерянное домашнее животное, вернуть его законному владельцу, за исключением случаев, когда есть веские основания для отказа из-за жестокого обращения владельца с питомцем. В таком случае вопрос должен быть доведен до сведения в соответствующие органы. Любой, кто вернет животное, будет иметь право требовать возмещения средств за уход за ним.

Дети, которые живут в семьях с домашними животными, в частности, кошками и собаками, реже страдают от аллергии на шерсть и пыльцу.