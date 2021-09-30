Дети и домашние животные: какое влияние оказывают друг на друга

Среди детей, в доме которых не было никаких животных, с аллергией столкнулись 48-49%. Фото: pexels

Дети, которые живут в семьях с домашними животными, в частности, кошками и собаками, реже страдают от аллергии на шерсть и пыльцо.

Чем больше животных в доме - тем лучше, пишет korrespondent.net.

Ученые проанализировали данные о 1029 детей возрастом 7-8 лет и 249 детей 8-9 лет. В исследовании учитывали количество животных, живших в доме в течение первого года жизни ребенка, а также наличие аллергии и астмы у членов семьи.

Среди детей, в доме которых не было никаких животных, с аллергией столкнулись 48-49%. Дети с одним животным страдали от заболевания в 35-43% случаев. Двое детей, в семьях которых содержалось пять любимцев, оказались абсолютно здоровы.

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Ученые считают, что контакт с животными в раннем возрасте полезен для иммунной системы и формирует устойчивость к аллергенам.

Школьники, которые много времени используют гаджеты, менее внимательны, хуже спят и учатся. Но у них больше друзей. Реальных и из интернета. Использование гаджетов не связано с тревогой и депрессией у ребенка, по словам психологов. Мальчики проводят за экраном на 45 мин. больше, чем девочки: почти 5 ч. в день в выходные и 4 ч. в будни. Девочки любят больше соцсети, а мальчики видеоигры.