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среда, 15 сентября 2021 14:04

У детей, которые часто сидят в интернете, больше друзей - психологи

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У детей, которые часто сидят в интернете, больше друзей - психологи
Психологические проблемы у ребенка могут не возникать, потому что она много времени в интернете. Фото: pixabay

Школьники, которые много времени используют гаджеты, менее внимательны, хуже спят и учатся.

Но у них больше друзей. Реальных и из интернета, пишет "Час-Дій".

Использование гаджетов не связано с тревогой и депрессией у ребенка, по словам психологов. Мальчики проводят за экраном на 45 мин. больше, чем девочки: почти 5 ч. в день в выходные и 4 ч. в будни. Девочки любят больше соцсети, а мальчики видеоигры.

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Психологические проблемы у ребенка могут не возникать из-за того, что он много времени проводить в интернете. Напротив, ребенок часто проводит с телефоном или планшетом много времени из-за психологических проблем, которые уже возникли. Например, родители с большей вероятностью дадут видеоигру ребенку, если не смогут уделить ему внимание. А дети, которые по определенным причинам не могут заснуть, будут проводить время со смартфоном.

Отвлекать детей от экрана смартфона надо осторожно. Если делать это правильно, все получится без истерик и слез. Специалисты советуют сначала отвлечь внимание ребенка на что-то другое. Например, спросить о настроении. Также следует интересоваться тем, во что ребенок играет, потому что дети любят, когда родителям небезразличны их предпочтения.

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